Dieven riskeren dertig maanden cel na stelen autobanden en springkastelen

De twee beklaagden hebben een resem feiten op hun kerfstok. Die vonden plaats in de loop van 2018, op verschillende plaatsen in België. In juni dat jaar demonteerden ze acht auto’s bij garage Van Tittelboom in Lede om er met de autbanden vandoor te gaan. Ze hadden de voertuigen op blokken gezet en met moersleutels de wielen eraf gehaald. Een paar weken later viseerden ze verhuurfirma Favor All Rent in Lede, waar ze met vijftig springkastelen aan de haal gingen. Het was de zaakvoerder van het verhuurbedrijf die zijn eigen springkastelen een maand later te huur en te koop zag staan op internet. 1.800 kilometer verderop, in Litouwen, hadden de dieven de springkastelen opgeblazen en gefotografeerd om ze vervolgens online aan te prijzen.