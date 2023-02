Deze zagen we nog niet: automaat met gebruiksklare paling

Erembodegem/LedeHet sinds 1980 gekende familierestaurant Paling Stapsteen of het iets hippere ‘Eels on wheels’ is voortaan niet alleen meer te vinden in Bistro Céline in Heusden of op marktpleinen. Voortaan is de kwaliteitsvolle lekkernij ook te vinden in ‘palingautomaten’. Die staan sinds deze week onder meer in Erembodegem en Lede.

“Een uitloper van de coronacrisis waarbij we noodgedwongen ‘Eels on wheels’ of ‘paling op wielen’ uitvonden om onze paling bij de mensen thuis te brengen”, vertelt zaakvoerder Filip Nuitten. “We merken dat die extra formule nog steeds aanslaat op plaatsen waar we niet op een markt te vinden zijn zoals in Erembodegem en Lede waar we nu ons aanbod uitbreiden of beschikbaar maken via automaten.”

Daardoor kan je voortaan porties van 500 gram paling in ’t groen, in ‘MICHEL’-garnalensaus, in tomatensaus, in de roomsaus-champignons, in Provençaalse saus, in tomatensaus-champignons en vispan ‘Céline’ uit de muur halen. Zo staat er een automaat op Erembodegemdorp op het kruispunt van Termurenlaan en Kaai. In Lede vind je de palingautomaat voor de deur van Garage K”rusty Customs in de Broeder De Saedeleerstraat 57. Met prijzen van ongeveer 20 euro per portie, betaalbaar met de kaart, is een palingmaaltijd niet goedkoop.

“Maar na twee minuutjes in de microgolf met een hoekje van het potje open, krijg je wel de enige echte paling Stapsteen waardoor de dan zelf enkel nog voor knapperige frietjes of puree moet zorgen”, knipoogt Filip. Voor wie zich zorgen maakt: Paling Stapsteen blijft eveneens om de twee maanden opduiken op één van de 50 staanplaatsen met de markwagen. De tweemaandelijkse mogelijkheid om paling aan huis te laten leveren in een straal van enkele kilometers rond een dorpscentrum blijft eveneens behouden.

“Voor ons is dit een beetje een experiment, maar we hebben er alle vertrouwen in.” Normaal wordt de inhoud van de automaat elke dinsdag ververst. “Maar als de verkoop sneller loopt, krijgen we daarvan bericht en vullen we vervroegd aan.” In functie van de interesse bestaat dat de kans dat er nog meer palingautomaten volgen.

Volledig scherm Filip Nuytten van Paling Stapsteen uit Heusden verkoopt voortaan ook paling via automaten in Erembodegem en Lede. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.