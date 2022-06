Delhaize Lede blaast 30 kaarsjes uit: “Ons geheim? Een familiebedrijf dat volop inzet op vers”

LedeAmper 22 jaar waren Anneke Van Kerrebroeck en Filip Sabbe uit Aalter en Drongen toen ze in hun zoektocht naar een eigen slagerij op de Alvo-supermarkt aan de Heiplas in Lede botsten. Ze konden Delhaize overtuigen er een zelfstandig filiaal te openen. Dertig jaar later is die winkel één van de grootste zelfstandige supermarkten van ons land. “Nochtans verklaarde onze familie ons gek.”

Afkomstig uit de Gentse rand hadden Anneke en Filip nochtans nog nooit van Lede gehoord. “We waren eigenlijk ook niet op zoek naar een supermarkt. Ik had een opleiding tot slager achter de rug, werkte voor mijn legerdienst in de slagerij van Delhaize in Deinze en wou graag een eigen zaak starten.” Op aangeven van Geert De Witte en Nadia Bonné - de uitbaters van de Delhaize in Deinze - bekeken ze ook de mogelijkheden om een supermarkt te starten.

Atlas om Lede op te zoeken

“En dat bracht ons naar Lede. Een plaats waarvan we de ligging de eerste keer moesten opzoeken in een atlas”, herinnert Filip zich. Toen hij in 1992 de toenmalige Alvo op de Heiplas bezocht, was hij meteen verkocht. “Nochtans zag ik lege rekken, een kassa waarvoor je op een bel moest drukken zodat iemand van een andere afdeling kwam afrekenen, leek de winkel niet te marcheren en was er geen al te beste marktstudie van Delhaize voor deze locatie.” Desondanks hadden hij en zijn vrouw direct een goed gevoel.

Samen met Geert en Nadia, die al tien jaar ervaring hadden, besloten Anneke en Filip de sprong te wagen. We hebben de winkel een maand gesloten en volledig heringericht om een frisse start te maken.” Gelijktijdig moesten Anneke en Filip de overstap maken naar de rol van zaakvoerders. “Ik was een ambachtsman in het vlees en Anneke had ervaring in een groenten- en fruitzaak terwijl ze op zondag in de plaatselijke bakkerij hielp. Van het financiële of het personeelsbeleid hadden we als kinderen uit twee arbeidersgezinnen geen kaas gegeten. Daarvoor was de inbreng van Geert en Nadia ideaal.”

Wat volgde was een succesverhaal. “Als beenhouwer heb je voeling met het hart van voeding wat vers betreft en het principe ‘First in First out’ geldt eigenlijk voor alles in een supermarkt.” Door de jaren heen breidde de winkel van 850 vierkante meter winkeloppervlak uit naar 1.195 m² in 2007, 1.450 m² in 2007, 2.160 m² in 2017 en – door het faillissement van Brantano – in 2021 tot 2.500 m². Het personeelsbestand maakte een gelijkaardige beweging van 15 personeelsleden bij de start tot omgerekend 80 voltijdse werkkrachten vandaag. Een heel groot aandeel daarvan is aan de slag in de eigen keuken, beenhouwerij, bakkerij en visverwerking.

“Momenteel is 55% van onze omzet afkomstig van verse producten. Onze keuze om daarop in te zetten, wordt duidelijk geapprecieerd en we zetten ook actief in op ‘korte keten’-producten door heel wat rechtstreeks in de buurt aan te kopen.” Een andere ‘korte keten’ is die in het personeelsbeleid en de leiding van de supermarkt. Delhaize Lede is nog steeds een familiezaak. “Onze dochter Lisa is met haar koksopleiding sinds enkele jaren verantwoordelijk voor de keuken en onze dochter Jana die een opleiding retailmanagement volgde, doet sinds 2017 onder meer de planning van het personeel en het commerciële.”

Fier op dochters en zaak

Na 30 jaar kijken Anneke en Filip dan ook tevreden terug op het gereden parcours. “Onze ouders verklaarden ons gek toen we onze plannen destijds bekend maakten, maar zie waar we nu staan”, klinkt het tevreden. “Voor elke verandering en uitbreiding die we realiseerden, slaagden we er in om de omzet telkens te laten volgen. Het feit dat onze dochters nu mee in de zaak staan, doet eveneens plezier.” Het verhaal is echter nog niet ten einde. Heel binnenkort start de winkel in Lede met de ophaaldienst ‘Collect’. “Op die manier willen we onze klanten nog meer dienstverlening aanbieden.”

Volledig scherm Zaakvoerders Filip Sabbe en Anneke Van Kerrebroeck bij de opening van Delhaize Lede in 1992. © Repro Moreau

Volledig scherm Delhaize Lede breidde in 2007 de eerste keer uit op de vrijgekomen ruimte van de E5-winkel. © Repro Moreau

Volledig scherm Zaakvoerder Filip Sabbe met echtgenote Anneke Van Kerrebroeck alsook dochter en kok Lisa (midden) en dochter Jana (niet op de foto) zetten vieren de 30ste verjaardag van Delhaize in Lede. © Koen Moreau

Volledig scherm Zaakvoerder Filip Sabbe samen met Wendy Van Wanten bij de opening van Delhaize Lede in 1992. © Repro Moreau