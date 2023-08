De Belleman van Lede trad dit weekend in het huwelijksbootje… en dat ging niet onopgemerkt voorbij

Expo rond Middeleeuw­se mottekaste­len na archeolo­gisch onderzoek: “De eerste Middeleeuw­se burchten”

Bult in zicht! Middeleeuwse mottekastelen in het landschap. Zo heet de nieuwe rondreizende tentoonstelling van de provincie Oost- en West-Vlaanderen en het Agentschap Onroerend Erfgoed na een archeologisch onderzoek naar Middeleeuwse mottekastelen. Wichelen mag de spits afbijten en toont de expo in het Sociaal Huis tot 4 oktober.