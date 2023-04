Dakwerker vindt vrachtwagen terug met 5 doorboorde banden: “Vandaal is zelf aan ramp ontsnapt”

Run The Beats Off is een gloednieuw sportevene­ment voor goeie doel: “Wandelen of lopen op ritme van de muziek"

Zes studenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen organiseren op zondag 23 april Run The Beats Off, een gloednieuw sportevenement voor het goede doel in Wichelen. Tijdens Run The Beats Off beweeg je mee op de beats van de muziek en geniet je achteraf van unieke optredens.