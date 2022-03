Cultuurraad huldigt Radio Lede, Belleman Filip Van Keer en Gabriël Van de Nest

Lede Drie jaar cel voor man die agenten beschiet vanuit zijn keuken: “Net actiefilm uit Hollywood”

Kenneth R. (28) uit Lede, die in september vorig jaar agenten de stuipen op het lijf joeg door van in zijn keuken op hen te schieten met een jachtgeweer, is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een deel onder voorwaarden. Agenten van de lokale politie van Erpe-Mere/Lede getuigden tijdens het proces dat ze in hun carrière nog nooit zoiets hadden meegemaakt. “Ik kon dit thuis zelfs niet uitgelegd krijgen”, klonk het.

