Crowdfundingsactie enorm succes: speelbos ter nagedachtenis aan de kleine Ilias kómt er

"Echt zot. We hadden nooit verwacht dat dit zo'n impact zou hebben." Papa Brecht Verkempinck (37) had door de noodzakelijke voorbereidingen voor de begrafenis van zijn jongste kind aanstaande zondag nog niet opgemerkt hoe de teller van de crowdfunding - die hij dinsdag opzette - door het dak ging. Met bijna 1.000 gulle schenkers was donderdagochtend het doel van 35.000 euro al probleemloos gehaald.

Het is een mooie troost in wat de moeilijkste periode uit het leven van papa Brecht en mama Anke Mollij (32) uit het Oost-Vlaamse Lede moet zijn. Hun jongste kind, Ilias, maakte half mei ondanks talrijke voorzorgsmaatregelen toch een noodlottige val van de trap. De peuter viel ongelukkig op zijn hoofdje. Na ruim drie weken in coma overleed hij zondag zachtjes in de armen van mama en papa.