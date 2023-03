Crowdfunding en wafelverkoop voor door brand getroffen D&S Bikes

Nieuwe kaarters­club Rhodeland­kaar­ters in Balegem

Oosterzele is een kaartclub rijker. “Een boek kaarten, vier spelers en een tafel met een matje. Dat is alles wat je nodig hebt voor een avondje kaartplezier. Na een try-out kleurenwiezen in café Sekuurne in Balegem zijn we nu met een officiële competitie gestart”, zegt initiatiefnemer Filip.