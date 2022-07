Concert Cisco Herzhaft & Tom De Wulf

Cisco Herzhaft is een Frans virtuoos gitarist en zanger en houdt zich vooral bezig met blues, folk en ragtime. Daarnaast is hij gespecialiseerd in slide en fingerpicking. In zijn jonge jaren speelde hij nog aan de zijde van John Lee Hooker, nu speelt hij voornamelijk in Frankrijk en regelmatig in Canada. Ook zijn metgezel Tom De Wulf is een muzikant die in verschillende stijlen thuis is. Hij speelt op de drums. Beide muzikanten hebben elkaar aan het werk gezien in Doornik en zijn nu als duo verdergegaan om samen op te treden in België. Ben jij klaar voor een swingend feestje? Reserveer dan hier snel je plekje voor dit intieme concert. Het concert gaat door op zondag 31 juli in Herberg Koning Ezel op Kerkevijverstraat 41 A in Lede. Meer informatie vind je hier.