Christa (59) en Danny (56) terug achter toog van café Enjoy: “Nu blijven we tot ons pensioen”

“Destijds beslisten we om gezondheidsredenen het wat rustiger aan te doe”, vertelt Christa. Die problemen zijn intussen achter de rug waardoor zij niet langer huisvrouw is en Danny zijn job bij ABOG afvalcontainers opnieuw inruilde voor een plekje achter de toog. “De passie en liefde voor het café houden bleef en we zijn blij dat we terug zijn”, verklapt Danny. Tevens belooft hij de 12 jaar achter de toog die eind april 2017 eindigde nog stevig te verlengen.

“Nu blijven we tot ons pensioen”, klinkt het vol overtuiging. Voor Christa is het eveneens genieten. “Geweldig om opnieuw onder de mensen te zijn, iedereen terug te zien en opnieuw leven in de brouwerij te kunnen brengen”, lacht ze. Intussen ontfermt ze zich over kleindochter Marie De Moor. “Corona heeft onze familiesituatie wel wat veranderd. Danny en ik hebben elk twee kinderen en in de voorbije vijf jaar gingen we van geen naar vijf kleinkinderen.”

Bedoeling van Christa en Danny is om alles zo snel mogelijk terug naar het oude te brengen. “We verwelkomen opnieuw de biljartclub en belotters. Verder wordt hier elke donderdag om 19 uur darts gespeeld en blijven we zoals we gewoon waren opnieuw open tot in de vroege uurtjes.” Sluitingsdagen zijn dinsdag en woensdag. “Op zaterdag openen we om 13 uur en alle andere dagen om 10 uur.”

