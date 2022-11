Carnavalisten kijken uit naar volledige carnaval: “Hopelijk dit jaar geen valse start”

LedeOm klokslag 11.11 uur werd in Huize Moens in Lede het nieuwe carnavalsjaar geopend. Dat gebeurde na de bizarre coronajaren met heel veel goesting en heel veel volk. “Toch verloren we de voorbije jaren drie groepen.”

Een bomvolle zaal, echte carnavalskrakers, de zon, bier én frisdrank zorgden voor een carnavalsgevoel en verlangen om opnieuw carnaval te vieren. De sfeer zat er duidelijk in en de Leedse carnavalisten maken zich alweer op voor een geweldig carnaval. Voor Keizer Yves was het door corona van 2019 geleden dat hij het carnavalsjaar mocht openen. Hij was dan ook duidelijk blij opnieuw aanwezig te zijn.

Drie groepen minder

“Vorig jaar konden we op zondagochtend genieten van het voordeel van saloncarnavalist te zijn, maar een carnaval zonder stoet is toch ook niet je dat”, aldus de man. Daarnaast klonk ook droefheid. “De voorbije drie jaar verloor onze carnavalsfamilie liefst drie groepen. Qua carnavalsvierders is er geen probleem, maar het aantal carnavalsmakers neemt – onder meer door corona maar wellicht ook door andere redenen – af. Hopelijk vinden nieuwe mensen de goesting om mee aan de kar te trekken”, opperde hij.

Iets dat zonder meer wel al het geval is wat betreft de kandidaten voor onder meer Prins Carnaval, Miss Bette en Bierventje. Een duidelijk jonge garde is bereid die fakkel over te nemen. Zo is student orthopedagogie Yoni Brantegem (20) kandidaat prins, is verzorgende in WZC Markizaat Lovely Ponnet (21) kandidate Miss Bette en is huidig jeugdkeizer Yentl Keppens (18) kandidaat Bierventje. Angel Ponnet (12) gaf zich alvast op voor de verkiezing van jeugdprinses.

Boerke voor Hovaardige Boer

De Orde van de Hovaardige Boer werd gehuldigd met het ‘Houten boerke’ voor hun verdiensten aan carnaval. “Zij zorgen er al jaren voor dat we op 11 november goed ontvangen worden, zorgen voor de jeugdprinsenverkiezing en waren jarenlang in de weer voor Miss Bette. Zonder hun zou Lee carnaval niet zijn wat het vandaag is.” Tot slot werd het nieuwste carnavalsvlagje van de hand van Victor De Smet voorgesteld.

Om de start echt goed in te zetten werden twee partybussen ingezet voor een gezellige kroegentocht. Op zaterdag 12 november is er ’s avonds nog Prinsenbal in GC De Volkskring. Dat wordt zonder twijfel een extra stevig feestje aangezien het Prinsenhof net 20 kaarsjes uitblaast.

Volledig scherm Angel Ponnet, huidig jeugdkeizer Yentl Keppens, Lovely Ponnet en Yoni Brantegem zijn de kandidaten voor jeugdprinses, bierventje, Miss Bette en Prins Carnaval. © Koen Moreau

