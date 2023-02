Carnaval Lee was na en ondanks coronazooi opnieuw opvallend mooi

Daardoor verscheen een traditionele sterke groep als De Kontenbonkers dit jaar met een in Aalst gehuurde wagen in de stoet en deden de fotografen van LKV D’Engelen het gewoon zonder wagen. De skiërs van LKV Grat Af werden Grat Gesjareld en ook de Aalsterse groepen die vooraan de stoet voor wat kleur zorgden, hadden het over corona.

De stoet zelf startte met bijna een half uur vertraging doordat de voorafgaande reclamestoet de langste in jaren was. De aandachtige toeschouwer kon in die reclamestoet overigens ook de bekende Nonkel Jef van het gelijknamige vtm-programma herkennen. De passage van de carnavalswagens nam een klein uur in beslag waardoor het in het winterzonnetje toch een mooie periode gezellig genieten was van al het moois dat langs kwam.