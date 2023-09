Brons op Belgisch Kampioenschap voor Belleman Filip van Lede

NET OPEN. Nieuwe start voor café Déjà-Vu: “In de voetsporen van moeder Annie van café Soetekin”

Het populaire volks- en danscafé Déjà-Vu in Lede heeft vanaf vrijdagavond 1 september een nieuwe ‘patron’ achter de toog. Diego Van de Keere (38) uit de vlakbij gelegen Katstraat neemt de fakkel over van Luc Coppens (57). Daarbij kan hij op de hulp van zijn vrouw Veerle (37) en zijn moeder Annie (71) rekenen. Annie hield in een ver verleden iets verderop in de straat gedurende veertien jaar café Soetekin open.