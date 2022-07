Brantano-stichter André Brantegem overleden: “In 1969 was hij bijna failliet, maar als ondernemer puur sang vond hij vanuit het niks Brantano uit”

Oudenaarde TERRASTIP. Bar Mundo in Oudenaarde: vakantiege­voel op histori­sche Markt

De zomerbar Mundo op de Markt in Oudenaarde is een gezamenlijk initiatief van de horeca-uitbaters Yannick Schoutteten van The Fox, Wouter De Meulemeester van Økkerennoot, Boris Labie van Adriaen Brouwer en Kevin Du Mullier van Moods. Alleen al de locatie is uniek.

14 juli