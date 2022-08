Brandweerpost Lede zoekt vrijwilligers.

Bavegem Terras van apparte­ment op eerste verdieping vat vuur, bewoners zijn niet aanwezig

In de Veldstraat in Bavegem is zaterdagavond een brand ontstaan op de eerste verdieping van een appartement. Op het terras had een bloempot vuur gevat, vermoedelijk door de hitte. Het terras liep aanzienlijke schade op, maar de brandweer kon erger vermijden.

13 augustus