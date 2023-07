Brandweer ruimt mestspoor van 800 meter

DE LOKALE RADIO. PROS, waar de koffiekoe­ken ‘s ochtends klaarstaan: “Wij zijn ook een beetje sociaal assistent”

Radio PROS is intussen al 41 jaar een begrip in de Denderstreek, maar het laatste decennium waren ongetwijfeld de meest bewogen jaren voor de lokale radio. Zo ontpopte PROS zich - ondanks zijn vaak ouder publiek - volop tot internetradio nadat het zijn FM-licentie verloor. Intussen is de radio ook terug op FM te horen, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Een reportage over wellicht de meest gezellige lokale radio in onze contreien, waar gasten op zondagochtend ontbijtkoeken krijgen en luisteraars af en toe kunnen komen babbelen met de dj’s.