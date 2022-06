Brandweer haalt gasflessen weg uit brandende zon op dak in Nieuwstraat

Wielrennen profs Tom Van Asbroeck heeft de competitie hervat: “Enkel mijn rug moet nog in orde komen”

Tom Van Asbroeck zag het klassieke voorjaar nagenoeg compleet in rook opgaan. In de aanloop naar Gent-Wevelgem sukkelde hij met een bloedklonter. De artsen verboden hem om te koersen. Intussen behoort die narigheid tot het verleden en kan de prof uit Lede zich weer focussen in datgene waarin hij goed in is: koersen.

