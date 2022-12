Brandweer bevrijdt kleuter uit slaapkamer

Het kindje had per toeval de deur vastgedraaid en slaagde er niet meer in om die opnieuw los te maken. De ouders alarmeerden ten einde raad de brandweer. Via een dakvenster slaagden de pompiers er in om binnen in de kamer te raken en de deur te openen. De kleuter, die ongedeerd bleef, heeft zonder twijfel een straf verhaal om in de klas te vertellen.