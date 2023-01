Brandgeur in woning langs Herdergemsestraat

Daardoor arriveerden iets voor 20 uur twee autopompen, een tankwagen, een ladderwagen en een commandowagen in de Herdergemsestraat in de buurt van het station, goed voor bijna 20 van de 27 brandweervrijwilligers die Lede telt. “Omwille van een defect aan de verwarming had de bewoner voor het eerst zijn kachel gebruikt waardoor er een eigenaardige geur in de woning hing”, vertelt de aanwezige brandweerofficier. Die geur had gelukkig meer met het eerste gebruik te maken dan met een brand. “We hebben een controle op CO gedaan en de schoorsteen geïnspecteerd, maar dat bleek allemaal geen probleem.” Alle voertuigen mochten bijgevolg snel terugkeren naar de brandweerkazerne.