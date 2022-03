Binnengluren in vernieuwde Dreamland Lede: overzichtelijker en aangenamer winkelen

Bezoekers die de – weliswaar nog ogenschijnlijk of effectief provisoire – naar links opgeschoven winkeldeuren doorkomen, weten met superlatieven geen blijf. “Wow, dit is echt sjiek”, horen we op het moment dat Jan Guns en Brigitte Ackermans uit Berlare met kinderen Elise (3) en Lucas (6) de winkel betreden.

Overzichtelijker

“Het is een verrassing dat we al in de nieuwe winkel terecht kunnen. Vorig bezoek piepte ik al eens achter het zeil, maar dit is echt een verademing”, reageert Jan. Ook Brigitte is onder de indruk. Zij benoemt meteen de verschillen. “De rekken zijn niet meer tot boven en daardoor is alles meteen luchtiger en overzichtelijker.” Een opmerking die meermaals te horen valt.

Dreamland presenteert in Lede duidelijk een nieuw winkelconcept en een nieuwe winkelervaring. Aan het aanbod lijkt nochtans niets of toch niet erg veel gewijzigd. In de winkel zijn wel heel wat verschuivingen. Het veel te grote magazijn waar voor de uitbreiding van de Colruytwinkel langs de Hoogstraat Collect & Go te vinden was, werd ingeperkt waardoor de winkel verhoudingsweg minder verkleinde.

Pop-up en Dreambaby

Het winkeldeel in de veranda tegen de Kleiweg werd verlaten en de volledige winkel schoof naar links richting Lede Centrum. Reden daartoe is de verhuis van Dreambaby, momenteel nog te vinden aan de Gentsesteenweg in Aalst, in oktober. Voor het zo ver is, wordt de ruimte vanaf 1 april nog gebruikt als ‘pop-up’ voor grote tuinmeubelen en artikelen. Nadien volgt een verbouwing waardoor Dreambaby door zijn verhuis uitbreid van 400 m² naar 700 m².

De ingang van de Dreambaby-winkel komt langs de kant waar vandaag op de parking buitenspeeltuigen opgesteld worden. Een verstandige keuze, want toch een minpuntje aan de verhuis van de ingang van Dreamland is de afstand tot beschikbare parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplaatsen tussen de Delhaize-supermarkt en Dreamland is erg beperkt, waardoor volgens ons een logischere locatie voor een (tweede?) ingang aan de parking langs de achterzijde van het gebouw was geweest.

Volledig scherm De vernieuwde Dreamland-winkel in Lede oogt ondanks de kleinere oppervlakte veel ruimer en overzichtelijker. © Koen Moreau