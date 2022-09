Bewonder de kerkschatten van Lede tijdens unieke tentoonstelling 'Goud, zilver en wierook...’

Iets wat al deels mogelijk is dankzij de inventarisatie en online beelden op www.erfgoedinzicht.be. “Maar omdat stukken in het echt zien toch nog een andere beleving is, worden nu met de tentoonstellingen met de absolute topstukken uit de kerken van Impe, Lede, Oorderdem, Smetlede en Wanzele nu samen getoond in de Sint-Martinuskerk van Lede.” Bezichtigen is mogelijk op zaterdagen 10 en 17 alsook zondagen 11 en 18 september van 14 tot 19 uur. “Er zijn tevens geleide rondleidingen doorheen de kerk om 15.30 en 17 uur.” De toegang is gratis en inschrijven is niet verplicht.