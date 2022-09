Bestuurder gewond na botsing tegen geparkeerde wagen langs Molenhoek

Het ongeval gebeurde omstreeks 19 uur toen de man richting Oordegem reed. In de bocht voor bloemenzaak Danini verloor de automobilist om onduidelijke reden de controle over het stuur van zijn Aixam waarna hij tegen een rechts van de weg geparkeerde Volvo reed. Door de botsing kwam de Aixam en de aanhangwagen die hij trok in schaar te staan.