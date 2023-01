Beperkte wateroverlast bij Carrefour en op E40, boompje omgewaaid in Kloosterstraat

Een eerste interventie was er woensdagavond omstreeks 21 uur in de Carrefour aan de Markt in Lede. Daar was sprake van een lek in het dak, maar uiteindelijk was er een heel beperkt defect aan de koelinstallatie. Die herstelling werd overgelaten aan gespecialiseerde techniekers. Een uurtje later gingen vrijwilligers van brandweerpost Wetteren naar de E40 omdat automobilisten die in de richting van Brussel reden ter hoogte van Oordegem watergladheid meldden door een mogelijk verstopte rioolkolk. Donderdagochtend moest de brandweer in de Kloosterstraat in Lede ter hoogte van ‘Zomerbar Spoor 3' nog een boom van de weg halen. Bij aankomst bleek die klus al geklaard door een passant.