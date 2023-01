Beperkte stormschade: omgewaaide bomen en losgekomen panelen

Zaterdagochtend moest een ploeg naar Oude Smetlede. Daar was ter hoogte van Het Sparrenhof een boom in een kabel beland. Verder gingen de pompiers nog naar het wandelpad langs de Wijmenier waar een boom over het pad was beland. Een behulpvaardige buur had de boom al in stukken gezaagd. “De gemeente had het pad al afgesloten en dat blijft voorlopig zo aangezien de door zwammen aangetaste bomenrij een gevaar vormt”, aldus de brandweer. Aan café Sisaket was het reclamepaneel boven de toegangsdeur losgekomen.