Belgische en Oekraïense kunstenaars exposeren ten voordele van hospitaal voor gewonde slachtoffers oorlog

Van zaterdag 28 januari tot en met zondag 12 februari zijnn daardoor in de galerij langs de Wichelsestraat werken te bezichtigen van de Oekraïense kunstenares en tv-maker Liia Gromova en Tony Beirens uit Zele. Met de werken die inspiratie vonden in de gruwel van de oorlog wordt geld ingezameld voor het Alexander Clinical Hospital in Kiev waar Dr Konovalov Sehii en zijn staf zich inzetten voor ernstig gewonde slachtoffers uit de oorlog.