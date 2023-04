Beestige vertelwandelingen en roofvogelshow voor Erfgoeddag

Gemeente neemt geen standpunt in over plaatsing windmolens en speelt hete aardappel door naar Vlaamse overheid

De aanvraag om twee windturbines te plaatsen langs de E40 in Vlierzele doet heel wat stof opwaaien. Zelfs het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem weigert advies te geven. “Het is aan de Vlaamse overheid om met een masterplan te komen waarin staat wat kan en niet kan", zegt burgemeester Tim De Knyf (NH). Is de gemeente dan niet voor hernieuwbare energie?