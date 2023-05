Beestige geestige vaderdag op geitenboerderij De Klaverlochting

Uitbreidin­gen padelclub doen gemoederen hoog oplopen: “Een herlokali­sa­tie naar het domein Putbos zou veel logischer zijn”

Tennisclub Vogelenzang maakte na de coronacrisis en door de opkomst van padel grotendeels de overstap naar de nieuwe sport. De club werd omgedoopt tot Kenta Tennis en Padel en begon zo aan een nieuw hoofdstuk in de Paddestraat in Lede. Om aan de toenemende vraag te beantwoorden volgden heel wat uitbreidingen die in de buurt overlast veroorzaken. De gemeente wil nu een ander in regel brengen om de omgeving weer leefbaarder te maken.