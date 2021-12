Bart (49) weken werkonbekwaam na zinloos geweld in Aalst: “Uit het niets kreeg ik slag in mijn gezicht”

Aalst Opnieuw dodelijk slachtof­fer na geweld in Aalst: Lukas (29) twee weken na feiten overleden aan verwondin­gen

Twee weken geleden werd Aalstenaar Lukas Vanderputten in elkaar geslagen in zijn appartement op de Victor Bocquéstraat in Aalst. De man zweefde dagenlang tussen leven en dood, maar is nu toch overleden aan zijn verwondingen. Het is het tweede dodelijk slachtoffer op korte tijd in Aalst na het gebruiken van geweld.

