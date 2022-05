Avontuurlijke rusthuiskater Leo van WZC Markizaat is opnieuw vermist: "Net te lang getwijfeld om GPS-bandje aan te doen”

Op 10 februari van dit jaar verdween Leo al een eerste keer. Vijf weken later werd hij uiteindelijk vier kilometer verderop in de Dwarsstaat in Nieuwerkerken aangetroffen. Dankzij de oproep via onze krant en social media werd de link gelegd, waarna al snel een hereniging volgde. Vermoed wordt dat Leo zich nestelde in een bestel- of ziekenwagen en zo mee op transport trok.