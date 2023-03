Avontuurlijke rit en gepersonaliseerde musical voor pensionering juf Lutgart (62)

De juf die bijna haar volledige 40-jarige carrière te vinden was in het vierde leerjaard van de klas werd bij haar thuis in Lede per trike afgehaald. Na een avontuurlijke rit werd ze op school nog een volledige dag in de bloemetjes gezet. Als afsluiter volgde nog ‘Lutgart, the musical’. Een definitief afscheid was het niet. Lutgart blijft als vrijwilliger actief om de kinderen van de scholen te helpen bij het leren lezen.