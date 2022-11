Automobilist rijdt gewoon verder nadat hij fietsend meisje (12) schampt: “Gelukkig kalmeerden vuilnisophalers van ILvA haar”

De aanrijding gebeurde woensdag omstreeks 14 uur. “Een donker bruine stationwagen kwam met hoge snelheid langs achter haar aangereden en merkte haar wellicht te laat op”, vertelt de mama. Het meisje werd door de rechterkant van de wagen links aan haar fiets geraakt. “Het stuur is beschadigd, haar fietsbel is er af en haar licht is stuk.” Het meisje zelf liep enkel wat schrammen op. “Wellicht kon ze haar evenwicht houden doordat ze lang acrobatie deed, maar dit had veel erger kunnen aflopen”, beseft de moeder.

Het meisje was in elk geval serieus onder de indruk. “Gelukkig was er net een ploeg afvalophalers van ILvA in de buurt. Zij hebben mijn dochter gekalmeerd en mij opgebeld.” De vuilnismannen deden nog meer. “Ze vertelden me dat hun voertuigen uitgerust zijn met camera’s en dat de aanrijding dus gefilmd werd.” Die beelden zullen overgemaakt worden aan de politie. “Alleen al omdat het schandalig is dat je een kind van 12 aanrijdt en zonder boe of ba verder rijdt.”