Atletiekclub Vlierzele Sportief start petitie omwille van perikelen rond Putbosstadion: “Blijkbaar moeten we zelf op zoek naar oplossingen”

Nochtans werd vrij snel beslist dat de atletiekpiste zelf gratis werd overgedragen naar de gemeente Lede. Perfect voor het voortbestaan van de club. Zo leek het toch. Helaas ging de ‘deal’ enkel over de piste. Geen tribune. Geen kantine. Geen bergruimte. Geen sanitair. Onderhandelingen tussen gemeente Lede en Sport Vlaanderen over een betalende (gedeeltelijke) overname van infrastructuur en grond naast de piste sprongen af. “Financieel onhaalbaar”, luidde het tijdens de gemeenteraad van april.

Piste zonder gebouwen

De 500 atleten van de club zitten hierdoor geprangd tussen hamer en aanbeeld. Er is een piste, maar binnenkort mogelijk niks meer van omringende en noodzakelijk ondersteunende infrastructuur. “De grond onder de eigen VS-cafetaria kunnen we misschien nog met eigen centen aankopen maar wat met het tribunegebouw van waaruit wedstrijden elektronisch worden geleid, waar kleedkamers, douches en toiletten in ondergebracht zijn en dat ook nog eens dienst doet als opslagplaats voor het atletiekmateriaal”, vraag voorzitter Greet Smekens zich af.

Daarnaast doet het bij elke training pijn om het steeds verder verwaarlozende domein te betreden. “Als sportliefhebber bloedt ons hart echter wanneer we de verwaarloosde sporthal en sportvelden zien. Zowat elke gemeente heeft nood aan extra sportfaciliteiten en in het Putbosdomein blijven deze verweesd achter.” Gemeentegrenzen blijken daarbij het obstakel. De buren van het 1,5 km verder gelegen Erpe-Mere - waar de nood aan extra sportinfrastructuur bijzonder groot is - verkiezen te focussen op (nieuwe) projecten op het eigen grondgebied en ook vanuit Sint-Lievens-Houtem, de overzijde van de straat notabene, doet men of de neus bloedt.

Politiek blufspel

Het lijkt of er op alle niveaus een politiek blufspel gespeeld wordt. Een spel dat vooral ten nadele komt van de sporters uit de buurt. Een besef dat ook doordringt bij Vlierzele Sportief. “Omwille van onze liefde voor atletiek en sport in het algemeen, het belang dat we hechten aan vriendschap, ontmoetingen en ontspanning… zullen we niet meer vol vertrouwen aan de zijlijn blijven staan maar zelf actief op zoek gaan naar oplossingen voor onze atletiekclub en het Putbosdomein”, luidt het klaar en duidelijk.

Om hun boodschap kracht bij te zetten, lanceert de club een petitie. “Zodat we samen een krachtig signaal kunnen geven aan de beleidsmakers.” Wie zin heeft om mee (out of the box) te denken of te werken over en aan oplossingen voor Putbos mag dat laten weten via redputbos@vlierzelesportief.be.

De petitie telt vandaag al meer dan 1.500 handtekeningen waaronder heel wat mensen uit de buurgemeenten. Om mee te tekenen: klik hier.