Allerlaatste fase werken kruispunt Ommegang en Reymeersstraat: van en naar deelgemeenten enkel nog via Guchtstraat

LedeDe verkeerssituatie in Lede wordt vanaf maandag 26 november nog een beetje complexer. Het deel van de Reymeersstraat in het verlengde van de Grote Kapellelaan om naar Wanzele, Smetlede of Oordegem en terug te rijden wordt volledig afgesloten.

Daarmee start de laatste fase van de werken voor de heraanleg van de Reymeersstraat. De werken schuiven op naar de zone tussen het deel van de Reymeersstraat om richting centrum te rijden en de Guchtstraat. Hierdoor is het onmogelijk om vanuit het centrum langs die kant Wanzele, Smetlede of Oordegem te bereiken. Door de gelijktijdige werken aan kruispunt De Ommegang en de werken in de Molenbergstraat wordt alle verkeer tussen Lede centrum en de deelgemeenten in beide richtingen door de Guchtstraat gestuurd.

In die straat wordt daarom vanaf 21 november opnieuw dubbele rijrichting ingevoerd. De snelheidsbeperking blijft beperkt tot 30 km/u en er komt tot midden maart 2023 een totaal parkeerverbod in de Guchtstraat en de Wijstraat. Voor plaatselijk verkeer wordt de Vuystermansstraat tijdelijk opengesteld in de richting van de steenweg. Plaatselijk verkeer kan in de andere rijrichting gebruik maken van de Smesweg.

Eind november zouden de werken aan het kerkhof in de Molenbergstraat voltooid moeten zijn. Vanaf dan is het ook mogelijk vanuit het centrum van Lede langs de Molenbergstraat en de Overimpestraat richting deelgemeenten te rijden. De werken in de Reymeersstraat duren tot de jaarwisseling. Het einde van de werken in aan kruispunt De Ommegang is voorzien voor maart 2023.

