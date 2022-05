Afspanning De Jaeger heropent na plots overlijden zaakvoerder: “Hart en ziel van dit unieke restaurant moest behouden blijven”

LedeSinds Hemelvaartsdag kan je opnieuw tafelen in restaurant Afspanning De Jaeger in de Bosstraat in Lede. Die zaak bleef sinds het overlijden van zaakvoerder Frank Vermeire (63) op maandag 14 maart van dit jaar gesloten, maar vrienden Magali Buyle (33) en Steven De Gendt (49) uit Gijzegem zorgen voor een doorstart met behoud van de volledige ploeg.

Voor Magali, die officieel zaakvoerder wordt, betekent het een serieuze carrièreswitch vanuit de medische sector naar de horeca. “Ik werkte als verpleegster, maar was toe aan iets nieuw omdat ik het echte sociale contact met de mensen door de tijdsdruk in mijn job miste. Dat hoop ik hier en voor Frank opnieuw te vinden”, vertelt ze.

Quote Ik heb altijd stiekem gedroomd om op zaterdag een eigen cafeetje uit te baten, maar een restaurant was niet meteen het plan Steven De Gendt

De link met de medische sector wordt echter niet helemaal verbroken. Partner, algemeen chirurg en oncologisch specialist Steven De Gendt - die ze in de operatiezaal leerde kennen - blijft aan de slag in het het Onze-Lievevrouwziekenhuis. “Maar uiteraard zal ook ik hier heel wat uren doorbrengen”, vertelt hij. De combinatie met de dochtertjes Romée (3) en Alice (5 maanden) wordt pittig. “Maar we worden goed omkaderd waardoor dit zeker moet lukken”, menen ze.

De droom voor een horecabestaan leefde overigens al langer bij Steven. “Ik heb altijd stiekem wel wat van gedroomd om op zaterdag een cafeetje uit te baten, maar een restaurant was niet meteen het plan”, glimlacht de man. Toch deed hij in het verleden wel lachend die belofte aan Frank. “Als het al eens wat later werd, beloofde ik Frank de zaak na zijn pensioen over te nemen zodat hij nog eens kon langskomen. Helaas is het net iets anders gelopen.”

Quote We zijn dan blij dat we het hart en ziel die Frank in De Jaeger alsook het voltallige personeel kunnen behouden Magali Buyle

Dat Magali en Steven nu samen het engagement aangaan om de horecazaak verder uit te baten, heeft veel te maken met hun vriendschap met Frank. “We evolueerden hier van klanten naar vrienden en voelden ons helemaal thuis in deze zaak. Bovendien heb ik Frank de laatste maand tussen de diagnose en zijn overlijden ook als arts begeleid”, vertelt Steven. Doorslaggevend bleek echter de band met het personeel. “Zij hebben ons als het ware in dit nieuwe avontuur gezogen en we zijn blij dat we met het vertrouwde team kunnen verder gaan.”

Daardoor blijft bijna alles qua interieur, openingsuren en kaart bij het oude. “De mensen kennen hun taken en het klappen van de zweep. Dat maakt het voor ons iets eenvoudiger. We zijn dan ook blij dat we het hart en ziel die Frank in De Jaeger stak kunnen behouden waardoor Frank zelf hier altijd een beetje aanwezig zal blijven”, besluiten Magali en Steven.

Restaurant Afspanning De Jaeger

Bosstraat 103, Lede

www.afspanningdejaeger.be

Keuken open van:

- woensdag tot en met vrijdag: van 12 tot 14 uur en van 18 tot 22 uur

- zaterdag van 18 tot 22 uur

- zondag van 10 tot 22 uur (’s middags ook teamroom)

- maandag en dinsdag gesloten