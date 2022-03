Afgestoten Sport Vlaanderen domein Putbos geschikt voor opvang Oekraïnse oorlogsslachtoffers, Villa Letha en Boeddhistisch centrum niet

“We hebben de vraag gesteld of de site Putbos langs de Grote Steenweg in Oordegem kan opengesteld worden, maar kregen vooralsnog geen antwoord”, vertelt OCMW-voorzitter Elke Meganck (CD&V). Op die site bevinden zich diverse sportverblijven met zestig bedden en ook het hoofdgebouw met sporthal staan, sinds de sluiting eind juni 2021 , leeg. Onderhandelingen over een (gedeeltelijke) overname van de site door de gemeente met eventuele private partners leidden tot nu toe niet tot enig resultaat.

Asielcentrum

Of Sport Vlaanderen de vraag positief zal beantwoorden valt af te wachten. Toen eind 2019 opvangplekken gezocht werden voor vluchtelingen uit Syrië bleef een antwoord uit. De gemeente Lede van haar kant stelde toen wel meteen dat eventuele opvang in het - intussen zeven jaar - leegstaande oude rustoord Villa Letha als asielcentrum niet aan de orde was. Dat standpunt blijft ook nu bewaard. “Het gebouw is absoluut niet meer geschikt om mensen op te vangen.”

Warm Lede

De nieuwe en grootste noodwoning van de gemeente wordt intussen wel gebruiksklaar gemaakt. “Voorlopig kregen we nog geen concrete vraag voor opvang vanuit Brussel waar alles gecoördineerd wordt, maar we zijn in elk geval klaar om mensen in Lede warm op te vangen.” Op zondag 13 maart is er na de misviering van 10.30 uur nog een inzamelactie van hulpgoederen in de kerk van Lede. Alle materiaal wordt vervolgens naar de Oekraïense kerk in Gent gebracht. Wie nog wil helpen of iets organiseert, kan dat laten weten via OCMW@lede.be.