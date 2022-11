Acrobatische koe werkt zichzelf in nesten

Wetteren Fine Dining met zicht op de Schelde: “Gastrono­mi­sche avonden in klein gezelschap”

Chef-kok Freek De Roo start in Wetteren met Fine Dining. In zijn flat aan Rode Heuvel ontvangt hij kleine groepjes gasten voor een gastronomische avond met zicht op de Schelde. Wij mochten al voorproeven op een gastronomische avond tijdens de kermisweek. En één ding is zeker: dit is fine dining.

10 november