Aankoop sportdomein Putbos niet zo onmogelijk als beweerd: Hield gemeentebestuur essentiële info achter?

Oordegem/LedeDe bewering van gloednieuw burgemeester Geertrui Van de Velde (CD&V) dat de overname van het Putbosstadion “voor een kleine gemeente financieel onhaalbaar is” blijkt niet helemaal correct. “Wij achterhaalden dat de gemeente het domein kon aankopen en de betaling spreiden over 10, 15 of zelf 20 jaar. Dat is een totaal ander verhaal”, aldus Jan Lievens van oppositiepartij N-VA.

Het parcours dat de gemeente Lede rijdt rond de overname van het in juni 2021 afgestoten Sport Vlaanderen Putbos stadion langs de Grote Steenweg in Oordegem is bijzonder merkwaardig. De gemeente beweert alles te willen doen om het voortbestaan van de op het domein gehuisveste atletiekclub Vlierzele Sportief te waarborgen, maar lijkt daar gelijktijdig heel beperkte inspanningen tegenover te stellen.

Enige ‘geste’ die Lede deed, was zich akkoord verklaren met de gratis overname van de snelle – en aan vervanging toe zijnde – atletiekpiste. Randgebouwen zaten in de deal niet in. Ook een toegangsweg of parking werden daarbij niet voorzien. De gemeente beweert steeds dat de rest van het dossier beter wordt aangepakt door private investeerders, maar dat ze in die onderhandelingen geen betrokken partij is.

Volledige site kopen en doorverkopen

Iets wat nochtans eenvoudig zou kunnen door zelf de site integraal over te kopen en vervolgens deels door te verkopen. Op die manier heeft Lede als verkoper alles in handen. Exit problemen over toegangsweg en parking. Exit problemen over verplicht afkoppelen van nutsvoorzieningen. Al die zaken kunnen opgelegd worden aan eventuele verkopers. Nu bekend raakte dat Lede het voorstel kreeg de site over een periode van 20 jaar te betalen, zou die actie – zeker met de actueel heel hoge inflatie - op korte termijn zelf extra geld in de gemeentekas kunnen opleveren.

Quote De gemeente heeft heel wat zaken verkeerd voorge­steld en bewust onwaarhe­den verspreid Jan Lievens (N-VA)

“We stellen tot onze spijt vast dat de gemeente heel wat zaken verkeerd voorstelde en bewust onwaarheden heeft verspreid”, aldus N-VA. Zo achterhaalde de fractie dat eind vorig jaar budgetten werden voorzien om wel degelijk een (gedeeltelijke) overname te financieren. En dat Sport Vlaanderen meermaals benadrukte dat de gemeente het bedrag in schijven van 10, 15 of zelf 20 jaar kon overmaken. Daarbij stopt het echter niet. Terwijl atletiekclub Vlierzele Sportief zelf centen bijeen begon te harken om de overname van de eigen en zelfgebouwde cafetaria te financieren, bood Sport Vlaanderen dat gebouw gratis aan.

“Maar ook dat voorstel viel op een koude steen bij het gemeentebestuur van Lede”, aldus Lievens. Dat de info over de gespreide betaling en over de aangeboden kosteloze overdracht van de kantine nooit besproken werden, valt N-VA Lede zwaar. “Hier is bewust heel wat informatie weggelaten die een andere kijk op de zaken geeft. Wij dringen dan ook aan het heropstarten van de onderhandelingen met Sport Vlaanderen, want – in tegenstelling tot wat de gemeente beweerde – heeft Sport Vlaanderen wel degelijk meermaals zijn goede wil getoond.”

Niet op de hoogte

Sportschepen Franky Van Gyseghem (De Coöperatie) reageert tijdens zijn verlof dat hij zelf nooit over deze informatie beschikte. “Mogelijk dateert dat van de periode voor ik de fakkel overnam van mijn partijgenoot Dirk Rasschaert, maar ook voor mij is dat totaal nieuwe informatie”, reageert die. Verder verwijst hij door naar burgemeester Geertrui Van de Velde (CD&V). “Ook ik volg dit dossier nog maar net op en heb geen weet van een mogelijke betaling op 20 jaar”, reageert zij.

Quote Het gaat niet enkel over aankoop, maar ook over onderhoud, personeel en renovatie van de gebouwen Burgemeester Geertrui Van de Velde (CD&V)

Van de Velde benadrukt dat nooit bewust informatie werd achtergehouden. “We hebben over dit dossier steeds open en transparant gecommuniceerd met alle info waarover we beschikten.” Verder wijst ze er op dat de impact identiek is bij betaling op korte of gespreide termijn. “Het gaat niet enkel over aankoop, maar ook over onderhoud, personeel en renovatie van de gebouwen. We hebben het volledige financiële plaatje meermaals bekeken en de conclusie blijft dat dit onhaalbaar is voor ons”, stelt zij.

De site als gemeente zelf aankopen en nadien deels doorverkopen, blijkt evenmin een optie. “Dat is niet aan ons, maar aan Sport Vlaanderen. Met het geld van onze inwoners willen we niet het risico lopen een volledig domein te kopen dat we nadien niet verkocht krijgen.” Dat die vrees leeft, is merkwaardig. Eerder klonk het steeds dat er meerdere geïnteresseerde partners waren. Indien dat niet het geval blijkt, valt er misschien een nieuw akkoord te onderhandelen met Sport Vlaanderen.

Onderhandelingen opnieuw opgestart

“Wat ons betreft is dat voorlopig niet aan de orde. Wel zitten we binnen twee weken opnieuw samen met Sport Vlaanderen en Vlierzele Sportief om te bekijken wat mogelijk is. Het voorstel om de kantine gratis over te nemen, zal daarbij zeker in overweging genomen worden. Wat de gevraagde 750.000 euro voor de overname van de tribune betreft, blijft ons antwoord echter klaar en duidelijk neen”, besluit de burgemeester.