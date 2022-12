3,3 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Lede raakten jullie in 2022 het meest: van de avontuurlijke rusthuiskater Leo tot het speelbos voor de overleden Ilias (2)

LedeDat nieuws uit Lede hot is, bewezen jullie, onze lezers, dit jaar opnieuw massaal. Maar liefst 3,3 miljoen keer werden onze artikels over lede op HLN.be gelezen. Leuke nieuwtjes waarbij je spontaan een lach op het gezicht krijg, maar ook grote tragedies. Wij blikken nog een keer terug op een bewogen jaar.

De droom van Anke Mollij en Brecht Verkempinck uit Lede om hun in 2021 verongelukte zoontje Ilias (2) te laten verder leven in een speelbos werd nog net voor de jaarwisseling van 2022 met 2023 voltooid. Het Agentschap Natuur en Bos keurde het project goed waardoor Broertje Mauro en zusjes Bente en Marit samen met hun klasgenootjes van VBS ’t Wimpelke uit Impe met een boomplantactie in ‘Ilies speelbos’ in Smetlede de zo goed als laatste hand aan het project konden leggen.

Volledig scherm Lars Lammens (21) verorberde 60 stuks bitterballen in een half uur en werd zo Belgisch Kampioen bitterballen eten. © Koen Moreau

Het nieuwe Jeugdhuis Bidong ging na de moeilijk coronajaren met een knal van start met een BK Bitterballen eten. De wedstrijd waarbij de deelnemers in een half uur tijd zoveel mogelijk bitterballen moesten verorberen, werd gewonnen door Lars Lammens (21). Die verorberde liefst 60 bitterballen en mag zich sindsdien officieus Belgisch Kampioen ‘Bitterballen eten’ noemen.

De avonturen van rusthuiskater Leo van WZC Markizaat hielden de Ledenaars eveneens bezig. Die trok er in het voorjaar – wellicht met een ziekenwagen – op uit om de wereld te verkennen. Hij werd in maart teruggevonden in Nieuwerkerken bij Aalst. In mei maakte de kater een ritje met een medicijnentransport waarna hij in WZC Molenkouter in Wichelen belandde, herkend werd en niet veel later opnieuw op zijn vertrouwde plek kon worden vertroeteld.

Volledig scherm Na tien jaar louter witte geiten trof Walter 'Evarist Geitenkaas' De Rick uit Impe plots een zwart lammetje aan in zijn stal. © Koen Moreau

Een andere dier dat Lede het voorbije jaar op de kaart zette, was het witte geitje van geitenboer Evarist Geitenkaas of Walter De Rick uit Impe. Die kweekte al tien jaar met uitsluitend witte geiten en toch vond hij in maart plots een zwart lammetje in zijn stal. Het diertje werd prompt de mascotte van de kleinschalige geitenboerderij.

Het jaar 2022 was er helaas ook een van tranen. Onder meer na na het overlijden van Frank Vemeire van Afspanning De Jaeger in de Bosstraat in maart. Die zaak kreeg net voor de zomer een heropening dankzij vrienden Magali Buyle (33) en Steven De Gendt (49). Brute pech tijdens een wandelvakantie in Montenegro werd in mei de 77-jarige Alex De Wolf uit Papegem fataal. Hij overleed toen hij geraakt werd door een steenlawine. Ook de voor eeuwig met Lede verbonden Brantano-oprichter André Brantegem overleed in 2022 op 89-jarige leeftijd in Wichelen.

