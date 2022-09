14 kilometer heen en terug om geld af te halen: inwoner start petitie voor bankautomaat in Oordegem

Impe Een hoop kranige dames: vierde vierge­slacht voor Maria Schoup (95)

Ter gelegenheid van de 95ste verjaardag van Maria Schoup uit het Oost-Vlaamse Impe bij Aalst verzamelden alle drie haar dochters, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen in restaurant Gozar in Erpe-Mere. Tevens werd een foto gemaakt van het viervoudige viergeslacht dat sinds kort in de familie is.

6 september