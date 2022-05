11novembervriendenkring bezoekt Dossinkazerne, heemkundig museum en brouwerij

Vertrek is om 8 uur op het dorp van Wanzele. Eerste stop is het Heemkundig Museum ‘De Botermolen’ in Keerbergen. Na een middagmaal in Zemst gaat het naar het memoriaal, museum en documentatiecentrum de Dossinkazerne en naar Brouwerij Het Anker in Mechelen. Terugkeer in Wanzele is, na een gezamenlijk avondmaal, omstreeks 21.30 uur. Deelnemers betalen 60 euro voor busreis, bezoeken en maaltijden. Inschrijven voor 20 mei door overschrijving op BE29 9733 5398 5164 of bij bestuursleden Paul Mertens, Marc Huylebroeck, Jan Huib Nas of Johan De Ryck.