Zwemmers AZL rijven pak medailles binnen: Eendjes winnen wedstrijden

De Lebbeekse zwemmers trokken enthousiast naar een wedstrijd in het Durmebad in Lokeren. En dat leverde flink wat medailles op: 32 gouden, zilveren en bronzen “plakken”. De jongste competitiezwemmers Eendjes wonnen bovendien elk twee van hun wedstrijden. “Dit is een geweldige prestatie voor deze beginnende competitiezwemmers”, zegt voorzitter Thomas Aelbrecht. “Bovendien kon de trainer ook terecht fier zijn op de technisch sterke uitvoering van deze jonge zwemmertjes. Bij AZL investeren we veel tijd en energie in al onze zwemmers, maar hebben we bijzondere aandacht voor de jongsten. Hun instroom is belangrijk voor de toekomst van onze competitieploeg. Met de nieuwe lichting die er aan komt zijn we alvast verzekerd van straf zwemtalent.”