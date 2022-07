Zwemclub Aquarius plant testmoment voor kinderen

Zwemclub Aquarius wil graag nieuwe leden verwelkomen. Wie wil leren zwemmen of zin heeft om te trainen bij de club, is welkom. Om te ontdekken in welke groep nieuwkomers best passen, organiseert de zwemclub een testmoment op zaterdag 3 september. De test duurt ongeveer vijftien minuten en is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen vier en zestien jaar. Geïnteresseerden kunnen om 17 uur terecht in het zwembad van Lebbeke, aan de Koning Albertstraat. Inschrijven is verplicht via www.aquariuslebbeke.be. Info: voorzitter@aquariuslebbeke.be of 0488/07.42.26.