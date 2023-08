Toerisme Oost-Vlaanderen plant opening nieuw wandelnet­werk: “Maar nu al op stap langs houten paaltjes”

Toerisme Oost-Vlaanderen plant in september de opening van een nieuw wandelnetwerk in de Scheldevallei. In afwachting van de lancering van de wandelnetwerkkaart, kunnen liefhebbers nu al op stap in Lebbeke en omgeving. Daarvoor zijn houten paaltjes met bijbehorende wit-rode knooppuntbordjes geplaatst.