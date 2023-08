Zon schijnt over Lebbeke bij pikkeling

Kevin neemt paardenkop uit project paarden­kracht onder handen: “Uniek om zoiets te mogen doen”

Kevin Van Campenhout uit Appels zal een van de paardenkoppen van het project paardenkracht in Dendermonde onder handen nemen, dit op vraag van de eigenaar die het gekocht heeft. Het hoofd was gemaakt uit materiaal dat niet weersbestendig is, en brokkelde volledig af. “Het is een hele uitdaging, maar toch heb ik meteen ja gezegd”, zegt Kevin.