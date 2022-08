Zomerbar Incar op de braderie in Lebbeke

Lokeren “Spelletje Tetris om alles een plaats te geven”: Festival­ter­rei­nen Lokerse Feesten en Fonnefees­ten in volle opbouw

Het aftellen naar de Lokerse Feestweek kan nu écht beginnen. Op de Grote Kaai is de opbouw van de Lokerse Feesten begonnen en in het Josephine Charlottepark wordt alles in gereedheid gebracht voor de Fonnefeesten. “Het is fijn om straks artiesten aan het werk te zien op het podium dat je zelf mee hebt opgesteld”, zegt Ruben Naudts (23), vrijwilliger bij de Lokerse Feesten.

28 juli