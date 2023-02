Yvonne De Meyst viert honderdste verjaardag

Cappellen is leiders­plaats meteen weer kwijt na verlies tegen Lebbeke (0-2): “Ik miste vuur en grinta”

Een week. Langer kon Cappellen niet genieten van zijn herwonnen status als leider. De thuisploeg was wel de betere van Lebbeke in de eerste helft, maar kon de kansen niet verzilveren en liep op slag van rust op een dodelijke counter. Monday werkte koel af en knikte een kwartier ver in de tweede helft zijn tweede van de middag in doel op aangeven van Van Tricht, 0-2. Cappellen had daar geen concreet antwoord op in huis en ziet Hades opnieuw over zich wippen in de stand.