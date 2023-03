Worden drie agenten doorverwezen naar correctionele rechtbank voor dood Jim? “Hij had hulp nodig, geen politiecel”

“Heeft priester zuster Gaby doodgesla­gen?”: journalist Philip Heymans maakt podcast over verdwij­ning klooster­zus­ter

“Er wordt beweerd dat het gerecht de zaak in de doofpot wilde steken.” De verdwijning van Zuster Gaby uit het Sint-Vincentiusklooster in Dendermonde is al meer dan veertig jaar lang een mysterie. De even lange zoektocht leverde nog altijd geen resultaat op. Journalist Philip Heymans uit Dendermonde startte zijn eigen zoektocht en giet deze nu in een podcast.