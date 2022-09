Woonzorgcentrum Ter Sig viert vier honderdjarigen op een rij

September is feestmaand in woonzorgcentrum Ter Sig, met enkele bijzondere verjaardagen. Zo is Caroline Lissens net honderd jaar geworden. De eeuwelinge woonde altijd in Lebbeke en verblijft ondertussen al een tijdje in het rusthuis in Wieze. Ze heeft zo haar eigen geheim om zo oud te worden: “Af en toe een uiltje vangen”, geeft ze als advies. Eerder deze maand werd ook Joanna Jacob honderd jaar. Zij werkte altijd als kapster. “Een mooi coiffuur is alles”, zegt ze. “En dus laat ik in Ter Sig nog altijd elke week mijn kapsel onder handen nemen.”