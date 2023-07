Wijn- en biermakers van ‘t Vaatje vieren twintigste wijnhoevefeest

Eerste busrit tussen station en AZ Sint-Blasius is een feit

Na ruim twintig jaar aandringen, was het zaterdag 1 juli eindelijk zover: het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius is vanaf nu bereikbaar met de bus. De eerste busrit tussen station en ziekenhuis vond zaterdagochtend om 8 uur plaats. “Hier is heel lang naar uitgekeken”, klinkt het enthousiast.