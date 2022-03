Werken aan kruispunt Lange Minnestraat: maatregelen om hinder voor doorgaand verkeer te beperken

De Brusselsesteenweg is niet toegankelijk met de wagen via de Lange en Korte minnestraat. Enkel fietsers kunnen langs deze weg de steenweg nog bereiken of oversteken. Inrijden in de Lange Minnestraat en de Korte Minnestraat blijft wel mogelijk. De bus rijdt om via de Lange Breestraat en de Opwijksestraat.